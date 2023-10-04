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Dünya Yuh artık! 13 yaşındaki çocuğu taciz etti!
Dünya

Yuh artık! 13 yaşındaki çocuğu taciz etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 14:18:00 -
Yuh artık! 13 yaşındaki çocuğu taciz etti!

İngiltere'de yaşanan bir olay yazıklar olsun dedirtti. 27 yaşındaki Jade Berry sarhoş bir halde 13 yaşındaki çocuğu taciz etti.

İngiltere'de yaşanan bir olay yazıklar olsun dedirtti. 27 yaşındaki Jade Berry sarhoş bir halde 13 yaşındaki çocuğu taciz etti.

İsmi açıklanmayan 13 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla beraber bir parkta otururken 27 yaşındaki Jade Berry onların yanına geldi. Çocuklarla konuşmaya başlayan Berry daha sonra 13 yaşındaki çocuğu taciz etti.

Çocuğun ailesine anlatmasıyla beraber ortaya çıkan olay sonrası gözaltına alınan Berry suçunu kabul etti ama çok sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Berry, 10 yıl boyunca cinsel suçlu kategorisinde yer alacak ve her hafta karakola gidip imza atacak.

Mahkeme 13 yaşındaki mağdurun gece terörü yaşadığını ve bunun sonucunda yatağını ıslattığını ve intihara teşebbüs ettiğini de açıkladı.

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