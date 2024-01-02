Yücel Arzen Mustafa Sandal'ı yerin dibine soktu

RECEP YEŞİL İSTANBUL

2024 yılının ilk gününde binlerce kişi ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ yürüyüşünde bir araya geldi.

Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir isimli vatandaş, kendini bilmez bir şahsın kalleş saldırısına uğradı.

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında pazarladığı Mustafa Sandal, alçak saldırının ardından Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldı.

Soyu İran'dan gelen şarkıcı parçası Kelime-i Tevhid bayrağına şu rezil ifadelerle saldırdı:

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"Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!"

Yücel Arzen, İranlı Mustafa'yı yerin dibine soktu

Sanatçı Yücel Arzen, alçak ifadelerle Kelime-i Tevhid bayrağına saldıran şarkıcı parçası Mustafa Sandal'ı yerin dibine soktu.

Sandal için "Müzik yapabilme yeteneği olmayan zavallı" diyen Arzen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: