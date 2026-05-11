  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ben Gurion artık Amerikan üssü! İsrailli yetkili isyan etti: Sivil havacılık çökmek üzere! İşte istenen ceza! FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı Uraloğlu’ndan dünyayı ilgilendiren çıkış: Bu proje olsaydı Hürmüz krizi konuşulmazdı Bunu da gördük! CHP’li gazeteci Şaban Sevinç 1 milyon euroluk rüşveti savundu! “Böceklerin CHP’ye bıraktığı 1 milyona teknik olarak rüşvet denmez” Can Ataklı Ekrematak krizi geçirdi: İmamoğlu seçimleri kazanacak! Vali, ordu komutanı ve emniyet müdürü Silivri’ye gidip selam duracak! İmamoğlu'nun casusluk davasında Hüseyin Gün’den itiraf gibi savunma! “İstihbaratçılarla görüşmem doğal” CHP ihraç edecekti... Köksal istifa etti! Hasan Aksay ağabeyin kızı Hakk’a yürüdü
Eğitim MEB takvimi açıkladı: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başladı
Eğitim

MEB takvimi açıkladı: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB takvimi açıkladı: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğretmenin beklediği 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak başvurularda 3 yıllık çalışma şartı aranırken, atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta ilan edilecek.

Eğitim camiasının merakla beklediği iller arası tayin süreci için MEB düğmeye bastı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kadrolu öğretmenler, görev yaptıkları illerdeki 3 yıllık süreyi doldurmaları kaydıyla iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Elektronik ortamda alınacak başvurularda öğretmenler 40 tercihe kadar seçim yapabilecek. Hizmet puanı esasına göre yapılacak atama sonuçları, 22 Mayıs tarihinde MEB’in personel genel müdürlüğü internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

MEB, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.

SONUÇLAR 22 MAYIS’TA İLAN EDİLECEK

Başvurular, 14-20 Mayıs tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.

Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi
Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi

Gündem

Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi

MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Gündem

MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

MEB "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri yapacak
MEB "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri yapacak

Eğitim

MEB "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri yapacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23