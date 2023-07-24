Yüce Kur'an küfrederek Suriyeli vatandaşın dükkanına saldırdı!
İstanbul Sultangazi'de ırkçı bir şahıs yüce Kur'an adice küfrettikten sonra Suriyelilerin işlettiği dükkana saldırdı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği ırkçılık, ülke genelinde provokasyonların önünü açıyor.
Son olarak İstanbul Sultangazi'de bir şahıs, Suriyelilerin işlettiği dükkana saldırdı.
İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e alçakça hakaret ederek dükkanın camlarını indiren şahıs, Suriyelileri, "Bu ülkeden gideceksiniz" diye tehdit etti.