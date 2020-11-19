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İSLAM Yüce Kitabımıza akılalmaz hakaretler!
İSLAM

Yüce Kitabımıza akılalmaz hakaretler!

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sayfasını yırtarak İslam'a hakaretler savuran İbrahim Atabey adlı alçaktan sonra Atabey'in akıl hocası olduğu bilinen Yakup Deniz bir video paylaştı. Yakup Deniz'in kullandığı ahlaksız ifadeler tek kelime ile kan dondurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:45:00 - 2020-11-19 17:50:54

Rusya'da yaşadığı öğrenilen İbrahim Atabey'in paylaştığı videodaki aşağılık tavırları, toplumda infiale sebep olmuş ve Atabey hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Bir infial daha

İbrahim Atabey'in akıl hocası olduğu öğrenilen Yakup Deniz adlı kişi 'İbrahim Atabey yalnız değildir' başlığı ile bir video paylaştı. Almanya'da yaşayan Yakup Deniz adlı alçak, İbrahim Atabey'in bir suç işlemediğini savunduğu videoda kan donduran ifadeler kullandı. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ahlaksızca hakaretler savuran densize sosyal medyada tepki yağdı.

Yakup Deniz adlı alçağın youtube kanalındaki diğer yayınlarında da yüce Dinimiz İslam'a hakaretler ettiği ortaya çıktı. Yıllardan beri hadsizce paylaşımlarla İslam'a ve Müslümanlara kin kusan hadsize karşı savcıların sessiz kalması da tepkilere sebep oldu.

 

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