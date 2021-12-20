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Ekonomi YTÜ personel alıyor
Ekonomi

YTÜ personel alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanla duyurulan pozisyon ve niteliklerde 34 (otuz dört) adet sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 13:31:00 -
YTÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 22.12.2021 tarihinde başlayıp 03.01.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru  yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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