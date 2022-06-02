YTB’nin destek programı uzatıldı

YENİ AKİT ANKARA

YTB, yurt dışında yaşayan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik başlattığı ‘Türkçe Saati Proje Destek Programı’nın başvuruları 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Başkanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası göçlerin kalıcı bir gerçeklik haline geldiği toplumlarda doğup büyüyen çocuklar, çok dilli bireyler olarak dünyayı iki iletişim alanı ve iki anlam dünyası üzerinden öğrenmeye çalışır. Çok dilli ve çok kültürlü ortamların etkisi altında yetişen çocukların dil gelişimi süreci, üzerinde hassasiyetle durulması gereken meselelerin başında gelmektedir. Zira bu çocukların eğitim hayatlarının ve ikinci dil öğrenimi süreçlerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi için okul öncesi ve okul döneminde sağlıklı bir ana dili edinimi büyük önem arz etmektedir. Çocukluk döneminde çok dilli eğitim sürecini sağlıklı bir şekilde geçiren çocuklar, sahip oldukları dilsel ve kültürel zenginlik ile dünyaya farklı açılardan bakmayı öğrenir. Hayata bu pencereden bakabilen çocuklar, her iki topluma katkı sağlamanın ve ülkeler arasında bir köprü oluşturmanın önemini kavrar. Bir tohumu fidan yapmanın ve her iki topluma meyve veren bir ağaç haline getirip olgunlaştırmanın temeli sağlıklı bir ana dili eğitimidir. Bu amaçlarla, Başkanlığımız yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının kendi imkânlarıyla yıllardır sürdürdükleri Türkçe eğitim çalışmalarını bu yöndeki kurumsallaşmaları Türkçe Saati Destek Programı kapsamında desteklemekte ve teşvik etmektedir. YTB’nin Türkçe eğitimine ilişkin proje destekleri Türkçe Saati Proje Destek Programı adı altında birleştirilmiştir. Türkçe Saati Proje Destek Programına başvurular detayları aşağıda yer alan üç modül çerçevesinde alınacaktır. Modül 1- Tohum: Okul öncesi dönemdeki çocuklara Türkçe ve ülke dilinde çift dilli oyun gruplarının oluşturulmasını, Modül 2- Fidan: Okul dönemindeki çocuklar ve gençlere yönelik Türkçe kurslarını, Modül 3- Ağaç: Türkçe ve ülke dilinde hizmet veren çift dilli okul öncesi eğitim kurumlarının desteklenmesini içermektedir.”