YTB'nin desteğiyle Fransa’da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da, ihtiyaç sahiplerine gıda ve tıbbi hijyen malzemeleri temin edildi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile başkent Paris ve Gagny'de ihtiyaç sahibi Türk ve Fransız ailelere yardım ulaştırıldı.

YTB'nin söz konusu destek programı çerçevesinde Paris’te bulunan Centre Culturel Franco-Turc Aulnay-Sous-Bois Derneği, ülkenin farklı şehirlerinde gıda ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Paskalya Bayramı vesilesiyle, Gagny’de bulunan engelliler yurduna ve ailelere yönelik çikolata dağıtımı yapan dernek, farklı bölgelerdeki ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı kapsamında, dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları ve kurdukları STK’ler aracılıyla Kovid-19 pandemisine karşı dayanışma faaliyetleri sürüyor.

Bu çerçevede salgınla mücadelede iş birliği modelleri geliştirilerek Türk vatandaşlarının bu pandemiye karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunuluyor.

Yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımların yanı sıra Türk STK’leri tarafından üretilen maske ve önlükler ise faaliyet gösterilen ülkedeki hastanelere bağışlanıyor.

