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Avrupa YTB’den Almanya’da yaşayan Türkler için çift dilli gazete çıkardı: ‘Sirkeci München’
Avrupa

YTB’den Almanya’da yaşayan Türkler için çift dilli gazete çıkardı: ‘Sirkeci München’

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk toplumunu yalnız bırakmıyor. YTB, Almanya ve Türkiye arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60’ıncı yılı nedeniye “Sirkeci München” isimli özel bir gazete hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 23:30:00 -
YTB’den Almanya’da yaşayan Türkler için çift dilli gazete çıkardı: ‘Sirkeci München’

Türkçe ve Almanca olarak yayınlanan gazete Avrupa’daki Türklerin; sanat, spor, siyaset ve kültür alanlarındaki çalışmalarına dikkat çekiyor.

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşması ile binlerce Türk vatandaşı Anadolu’nın farklı şehirlerinden misafir işçi olarak Almanya’ya giderek yaşamaya başladı. Aradan geçen 60 yılda Türk vatandaşları Almanya’nın kalkınmasına büyük katkı sağlayarak toplumun vazgeçilmez unsuru oldu. Birçok alanda Almanya’da başarı hikayesine imza atan Türk vatandaşları bugün 4’üncü nesle ulaşmış durumda ve sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda varlıklarını sürdürüyor.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk diasporasının Avrupa’daki varlığının 60’ıncı yılına yönelik 2021 yılı içerisinde Almanya’da ve Türkiye’de birçok etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde 60 yıllık göç serüvenini anlatan Türkçe ve Almanca tek sayılık arşiv niteliğinde bir gazete de hazırlandı. 

Çift dilli olarak hazırlanan "Sirkeci München" isimli gazete, Türk toplumunun Avrupa’daki varlığının 60. yılında istihdam dışındaki farklı sahalardaki; sanat, spor, siyaset, kültür vb. gündemlerini ortaya koyuyor. Hazırlanan gazete aynı zamanda, artan İslamofobi ve ırkçılık gibi Avrupa toplumu nezdinde popülerleşen algıların akamete uğratılmasına da yardımcı olacak. Yayımlanan gazete, Başkanlık tarafından hazırlanan Memleketim dergisinin 5’inci sayısı ile birlikte dağıtılacak.

 

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