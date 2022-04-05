YTB Ramazan ayında dünyanın dört bir yanında

YENİ AKİT ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Ramazan-ı Şerif ayının coşkusunu ve bereketini yurt dışındaki vatandaşlar, soydaş, akraba topluluklar ve ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencilerle birlikte paylaşıyor. YTB Ramazan ayı boyunca dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenliyor.

Rafadan Tayfa Ramazan boyunca Avrupa'da

YTB Almanya’nın Dortmund şehrinde gerçekleşen Ramazan Festivali’nde TRT Çocuk kanalının sevilen karakterleri Rafadan Tayfa’yı 10 gün boyunca minik vatandaşlarla buluşturuyor. Festivalde aynı zamanda Ramazan YTB standı da bulunacak. Bunun yanında YTB bu yıl Londra’da geleneksel hale gelmiş olan Ramadan Tent isimli iftar çadırı projesinin ana sponsorluğunu üstlendi. Ramadan Tent kapsamında Londra’nın Trafalgar Meydanı, Westminster, Biritish Library gibi önemli mekânlarında iftar çadırları vatandaşların hizmetinde olacak. 18-23 Nisan tarihlerinde de YTB stantlarında YTB görevlileri Başkanlık faaliyetleri ve Türkiye Bursları hakkında katılımcılara bilgi verecek. YTB Başkanı Abdullah Eren de Ramadan Tent iftarlarına katılım sağlayacak ve Londra’daki Türk ve Müslüman toplum temsilcileri ile bir araya gelecek. Yine Avrupa’nın farklı şehirlerinde YTB desteğiyle Anadolu Okuma Evleri adıyla oluşturulan kütüphanelerde okur-yazar buluşmaları şeklinde iftar programları organize edilecek.

Soydaş ve akraba topluluklarla buluşulacak

YTB Ramazan ayında soydaş ve akraba topluluklara yönelik de iftar etkinlikleri düzenleyecek. Balkanlardan Uzak Asya’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada planlanan iftar programlarıyla binlerce kişiye ulaşılacak. Azerbaycan, KKTC, Bulgaristan, Irak, Somali başta olmak üzere dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde 20’nin üzerinde iftar programı tertip edilecek. Ayrıca Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’dan ülkemize gelen Tatar Türkleri ve Ahıska Türkleri ile de iftar programlarında bir araya gelinecek.

Uluslararası öğrenciler iftar sofrasında bir araya geliyor

YTB Ramazan ayı boyunca Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencileri iftar sofrasında bir araya getiriyor. YTB Ankara Ofisi ve YTB İstanbul Ofisi Ramazan ayı boyunca uluslararası öğrencilere yönelik iftar programları düzenliyor. Programlar kapsamında Türkiye Bursları Sanat Topluluğu tarafından müzik dinletileri sunulacak. Bunun yanında uluslararası öğrenciler kendi ülkelerini tanıtıcı etkinliklerde bulunacak. Etkinlikler kapsamında kurulacak olan ülke stantları ile de öğrenciler birbirlerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı elde edecek. Yine iftar programları kapsamında yöresel müziklerin yer aldığı konserler düzenlenecek. YTB İstanbul Ofisi’nde Ramazan boyunca uluslararası öğrenciler tarafından hazırlanmış resim sergisi ziyaretçilere sunulacak. İftarlarda akademisyenler, STK temsilcileri ve konsolosluk temsilcileri yer alacak.

Dünyanın en batısından en doğusuna kadar aynı duygu içerisindeyiz

YTB’nin dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana temas ettiğine dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, yılın her günü sürdürdükleri görevlerinin Ramazan ayında daha bir anlamlı ve daha bir özendirici bir hâle geldiğinin altını çizdi. Hayatın fizikî tatminlerden ibaret olmadığını idrak edip bireysel arzulara gem vururken, barış, işbirliği ve iyilik yapma isteklerinin çoğaldığını belirten Eren, “Dünya haritasının en batısından en doğusuna kadar her coğrafyadan kardeşlerimizle Ramazan ayını aynı samimi duygular eşliğinde geçirdiğimizi bilmek, gücümüze güç katıyor.” dedi.

Yoğunlaşan hisselerimizi aynı iftar sofralarında oturarak somutlaştıracağız

Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Ramazan ayının YTB faaliyetlerinde tatlı bir yoğunluğa sebep olacağını aktaran Abdullah Eren, “Faaliyetlerimizle, Ramazan’ı ana vatanlarında geçiremedikleri için bir parça burukluk hisseden yurt dışındaki vatandaşlarımızın burukluklarını azaltacağız. Kardeş Müslüman topluluklarla Ramazan ayında yoğunlaşan ortak hisselerimizi, aynı iftar sofralarında yan yana oturarak somutlaştıracağız. Ve tüm personelimizle birlikte, ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilerimizin Ramazan’ı, tıpkı kendi evlerindelermiş gibi, en güzelde şekilde geçirmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu. YTB Başkanı Abdullah Eren son olarak şunları kaydetti: “Şimdiden tüm gayretlerimizin rıza kazanmasını, niyetlerimizin de eylemlerimizde cisimleşmesini yüce Allah’tan diliyor; ülkemizin ve tüm İslâm âleminin mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum.”