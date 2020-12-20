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Aktüel YTB, 2020'de Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik'e yönelik birçok proje gerçekleştirdi
Aktüel

YTB, 2020'de Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik'e yönelik birçok proje gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:43:12 -
YTB, 2020'de Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik'e yönelik birçok proje gerçekleştirdi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl Uygur Türklerinin eğitimi ve Asya-Pasifik bölgesindeki medya mensuplarının gelişimi için birçok projeyi hayata geçirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl da Türkiye ile derin tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel bağlara sahip olan kardeş, akraba ve soydaş topluluklara yönelik eğitim ve destek programları sürdürüldü.

Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanındaki Uygur diasporasına mensup gençlerin ana dillerinde yetkinlik kazanmaları, sahip oldukları milli ve manevi değerlerini unutmamaları için Uygurca ders kitapları çalışması başlatıldı.

Kitapların içeriği, Uygurca yayımlanan materyaller incelenerek ve diasporada Uygurca ders veren öğretmenlere yönelik Türkiye, ABD, İsveç, Kırgızistan, Belçika, Japonya başta olmak üzere toplam 12 ülkede yapılan anketlerle tespit edildi.

Farabi Eğitim Projesi kapsamında da fen ve matematik alanlarında yetkinlik kazanmaları için ortaokul ve lise çağındaki Uygur gençlere yönelik kurs programları düzenlendi.

Fen, matematik, geometri, mantık gibi konularda Youtube üzerinden ek ders eğitimleri verildi. Proje çerçevesinde 35 saat süren, 85 eğitim videosu yayınlandı.

- Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı

Ayrıca Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerde bulunan medya mensuplarının gelişimine katkı sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" düzenlendi.

Programa, 9 ülkeden toplam 150 kişi başvuru yaptı.

Yeni medya ve sosyal medya uygulamaları, multimedya ve internet gazeteciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zamanında gazetecilik gibi konularda uzmanların eğitim verdiği 12 saatlik programa, 60 kişi kabul edildi.

Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı, 11-12-18-19 Temmuz'da Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde gerçekleştirildi.

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