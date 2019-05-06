YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den kritik açıklama
Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği iptal kararı sonrası AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, açıklamalarda bulundu.06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:10
AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine kararının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Özel'in açıklamaları şöyle:
Olağanüstü itiraz hakkımız kullanarak delillendirmiştik, belgeye bilgiye dayandırmıştık. Özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde ısrarcıydık.
Sayım döküm cetvellerinin boş olduğu yönünde iddialarımız vardı.
Kurul seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Talebimizin haklılığı YSK kararıyla teyit edilmiş oldu.
Herkes hür iradesiyle karar katıldı. Karar yeter sayısıyla 7’ye 4 oyla karar çıktı.
Mazbata iptal kararı da çıktı. Seçimin tarihi de 23 Haziran.
Süreyi uzatmamak anlamında kısaltılabildiği kadar tarih biraz öne çekildi.
Milletimizin vereceği karar yine saygı duyacağız.
Bir şaibe vardı biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz.
Siyasi partiler aynı adaylarla gidebilirler. Ölüm ve istifa halinde adayları değiştirebilirler.
Seçmen kütükleri yenilenmiyor.
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