YSK'nın gerekçeli kararında dikkat çeken detay! İşte rakamlarla oy hırsızlığı

İstanbul’daki sandıkların yüzde 10’unun yeniden sayılmasıyla CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 29 bin 408’den 13 bin 729’a inmesi, Binali Yıldırım’ın 15 bin 679 oyunun çalındığı tespit edildi. YSK da merakla beklenen gerekçeli kararını dün açıkladı. Buna göre seçimlerdeki şaibe usulsüzlükler tek tek ortaya serildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçelerinde de oy usulsüzlüğüne dikkat çekiliyor.

Esasen yok hükmünde 108 sandıkta 30 bin 281 seçmen

İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281

18 sandıkta oy sayım döküm cetveli hiç bulunmadı. 90 adet sandıkta sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzaları bulunmadı.

İzah edilemeyecek şekilde büyükşehir belediye başkanlığı sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16'sında ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetveli düzenlendi.

90 sandığın 41'inde ilçe belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlendi. 47'sinde de ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetveli düzenlendi.

"Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenirliliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir."

Oy kullanma hakkı olmamasına rağmen oy kullandığı tespit edilen 706 kişinin dağılımı

377 kısıtlı oy kullandı

6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldı

41 sandıkta ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldı

58 sandıkta ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldı

224 zihinli engeli nedeniyle kısıtlı olan kişi oy kullandı

754 sandıkta sandık başkanları kanuna aykırı

754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendi. 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 212 bin 276.

CHP adayı ve AK Parti adayı arasındaki fark 13 bin 279

Sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta; oy kullanan seçmen sayısı 212 bin 276. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayı ve AK Parti adayı arasındaki oy farkının 13 bin 729.

"754 sandık kurulu başkanlarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemez"

"754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür"

31 bin sandık için 220 bin kamu görevlisi bulunuyor

"İstanbul ili genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi 31 bin 186 sandıkta yapılmıştır. Bu sandıklarda bir başkan, bir kamu görevlisi asil üye, bir de kamu görevlisi yedek üye belirlenmesi gerekmektedir."

"İstanbul ilinde 12 bin 259'u adliye personeli, 108 bin 472'si devlet okullarındaki kadrolu öğretmenler olmak üzere sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220 bin kamu görevlisi bulunmaktadır."

İhtiyaç duyulan kamu görevlisinin yaklaşık yedi katı sadece...

"Bu rakamlar incelendiğinde görüleceği üzere, İstanbul ilinde sandık kurulu başkanlığı için ihtiyaç duyulan kamu görevlisinin yaklaşık yedi katı sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan kamu görevlisi bulunmaktadır.

KHK ile ihraç edilen 9 kişi sandıkta görev aldı

"Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden, 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirildi"

Sabah