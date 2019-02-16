0553 313 94 23

YSK'dan flaş açıklama! 'Vatandaşlarımız kontrol etsin'

Yerel seçimler öncesi YSK Başkanı Sadi Güven'den önemli açıklama geldi. Sadi Güven, "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin." dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
YSK'dan flaş açıklama! 'Vatandaşlarımız kontrol etsin'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı  Sadi Güven,  seçim süreciyle ilgili bilgi verdi. Seçim iş ve işlemlerini yürütmek üzere 16 Şubat 1950 tarihli  Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile kurulan YSK'nin bugün 69. yaşını kutladığını  anımsatan Güven, kurumun 69 yıldır seçimlerin düzen içinde yapılması amacıyla  çalıştığını kaydetti.

Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön  hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen  sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.

Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin  904'ünün erkek olduğunu ifade eden Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacakların  sayısının da 1 milyon 156 olduğunu kaydetti.

Güven, cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç, 30 büyükşehirde 44  milyon 212 bin 704 seçmenin, 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin  77 seçmenin, 51 bin 851 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.

Kaydı dondurulan seçmen sayısı

Yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı  belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulduğunu hatırlatan Güven, bu durumda  olup kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğunu bildirdi.

Seçim güvenliği için ıslak imzalı tutanakların kontrolü

Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle  ilgili görev verdiğini söyleyen Güven, seçim güvenliğinde ise en önemli konunun,  oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanakların eş zamanlı olarak YSK'nin internet sitesinde görüntülenebilmesi olduğunu vurguladı.

"Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler." diyen  Güven, partilerin sandığa sahip çıkmasını istedi.

Sandık başında memur üye ile başkan dışında, o seçim bölgesinde son  milletvekili seçiminde en çok oyu alan beş siyasi parti temsilcisinin görev  aldığını anımsatan Güven, vatandaşların oylarını kullandıkları sandıkta seçim  sonunda tutulan sayım döküm cetvelinin, kare kodlu olarak ilçe seçim kurulu  tarafından tarandıktan sonra ilçe birleştirme tutanaklarıyla siyasi partilerle eş  zamanlı olarak YSK'ye gönderildiğini anlattı.

Seçim güvenliği açısından ayrıca, seçimlerdeki tüm sandıkların siyasi  partili üyelerinin imzaladığı sandık sonuç tutanaklarının, YSK'nin internet  sitesinden görülebildiğini ifade eden Güven, bunu 2014'teki mahalli idareler seçiminden bugüne kadar uyguladıklarını aktardı.

Vatandaşların daha kolay erişebilmesi için sistemi daha da  basitleştirdiklerini kaydeden Güven, bu ıslak imzalı tutanakların, PDF resim  formatında, yani değiştirilmesi mümkün bulunmayan belgeler olduğunu vurguladı.

Bu belgelerin değiştirildiği yönünde bugüne kadar hiçbir itirazın  gelmediğini belirten Güven, "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın  tutanağını, bu sandığın ilçe, il birleştirmesini Türkiye geneline kadar bizim  sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes  kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes  kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar.  YSK bu tutanakları alt alta koyarak açıklıyor." diye konuştu.

Seçmenlerin, YSK'nin internet sitesinde TC kimlik numaralarını girerek, kayıtlı oldukları sandıklara ait seçim sonuçlarını çok rahatlıkla  görüntüleyebileceklerini söyleyen Güven, bu sorgulamanın, seçim türüne göre,  yerleşim bilgileri ve seçim adı girilerek de yapılacağını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
  1. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  2. Sadi Güven
  3. Flaş açıklama
  4. seçmenler
  5. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • Celâl SevimliCelâl Sevimli28 dk önce
    Çok güzel bir hizmet...emeği geçenlere teşekkürler..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TİKA’dan Kırgızistan’da kadın istihdamına destek
  1. TİKA’dan Kırgızistan’da kadın..
  2. Trabzonspor İstişare Kurulu’nu..
  3. 24 günlük bebeğin göbeğinden çıkanları..
  4. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
  5. İşgal için gitmişti hidayete erdi
  6. Kayaklı koşucuların hedefi ilk 30'a..
  7. Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti
  8. Erzurum’da etkili olan sis trafik..
  9. İki farklı Beşiktaş!
  10. Bir yılda yüzde 25 büyüdü
  11. Hatay'da korkutan yangın! 12 işçi..
  12. Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü
  13. Hatay sınırında 8 insan kaçakçısı..
  14. CHP'den Braille alfabesiyle..
  15. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
  16. (ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can..
  17. Plajda kendini vuran emekli polis..
  18. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
  19. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
  20. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
  21. Göztepe galibiyet serisi peşinde
  22. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
  23. Pembe kodla bebekler güvende
  24. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
  25. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
  26. Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup..
  27. O sevindi, herkes üzüldü
  28. Bursa'da üç tanzim satış noktasında..
  29. "Böyle bir rapor yok"
  30. Merkezden zorunlu karşılık duyurusu
Yogacı Ece sahtekar çıktı!
Yogacı Ece sahtekar çıktı!
Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

Günün Karikatürü

16 Şubat 2019
Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü