  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kimlik şebekesi bozguna uğratıldı! Sahte kimlik kartlarıyla vatandaşlardan bilgileri talep edip büyük vurgun...

Geri sayım başladı! İşte seçime ilişkin merak edilenler

Otel odasında ölü olarak bulunmuşlardı... Damadın dayısı ilk kez konuştu

Fuat Oktay acı haberi açıkladı! Vefat sayısı arttı

Putin'den gerilimi had safhaya çıkaracak adım! Füzeler ateşlenip İHA'lar her an havalanabilir

'Kabul edilemez' diyerek duyurdu! RTÜK harekete geçti

Türkiye’ye seçim öncesi: AK Parti yurt dışındaki milyonlarca seçmen için çalışmalarına başladı! İsviçre, Polonya, Almanya Fransa...

Türkiye için skandal işgal çağrısı! Ses bu kez Yunanistan'dan değil başka yerden geldi

Akşener rüşvetçi başkanın oğlunun nikahında bakın ne demiş!

Duygulandıran vefa! Bunu yaptılar: Depremzedeler için destek: 500’e yakın antika eser müzayedeye çıkarıldı
Gündem YSK'dan duyuru! Kararlaştırıldı
Gündem

YSK'dan duyuru! Kararlaştırıldı

YSK, yurt dışındaki seçmenlerin sandıklara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasını kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 23:57:00 -
YSK'dan duyuru! Kararlaştırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki seçmenlerin sandıklara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasını kararlaştırdı.

YSK tarafından yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin yurt dışı sandıklarda oy kullanabilmelerine yönelik, oy kullanılacak misyonların seçmen sayısı, önerilen seçim süresi ve tarihleri, sandık kurulacak mekana ilişkin öneriler, hafta içi ve hafta sonu kurulması öngörülen sandık sayılarının 16 Mart'ta yayımlanan kararla belirlendiği hatırlatıldı.

Kararda, Dışişleri Bakanlığınca YSK'ye iletilen yazıda, yurt dışında yaşayan Türklerin sandıklara ulaşımının kolaylaştırılması, seçimlere katılımının artırılmasına ilişkin yoğun yaşanan bazı merkezlere de sandık açılması konusunda taleplerin iletildiği aktarıldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanabilecek 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasına karar verildi.

Sandık kurulacak ülkeler ve yerleşim yerleri şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Almanya'da Aachen, Bielefeld, Bremen, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Regensburg ve Kiel. Avusturya'da Innsbruck, Linz ve Graz. Belçika'da Hasselt, Danimarka'da Aarhus, Hollanda'da Eindhoven, Fransa'da Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand. İngiltere'de Leicester, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt, ABD'de Long Island ve South Jersey."

Söz konusu yerlerde, 29 Nisan 2023 Cumartesi, 30 Nisan 2023 Pazar ve 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü birer sandık, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda, 20 Mayıs 2023 Cumartesi e 21 Mayıs 2023 Pazar birer sandık kurulacak.

Oy kullanma saatleri, 09.00-18.00 olarak belirlendi.

YSK'nın görev ve yetki genelgesi Resmi Gazete'de
YSK'nın görev ve yetki genelgesi Resmi Gazete'de

Gündem

YSK'nın görev ve yetki genelgesi Resmi Gazete'de

YSK'dan "Cumhurbaşkanı Adaylığı" kararı
YSK'dan "Cumhurbaşkanı Adaylığı" kararı

Siyaset

YSK'dan "Cumhurbaşkanı Adaylığı" kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23