YSK'dan duyuru! Kararlaştırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki seçmenlerin sandıklara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasını kararlaştırdı.

YSK tarafından yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin yurt dışı sandıklarda oy kullanabilmelerine yönelik, oy kullanılacak misyonların seçmen sayısı, önerilen seçim süresi ve tarihleri, sandık kurulacak mekana ilişkin öneriler, hafta içi ve hafta sonu kurulması öngörülen sandık sayılarının 16 Mart'ta yayımlanan kararla belirlendiği hatırlatıldı.

Kararda, Dışişleri Bakanlığınca YSK'ye iletilen yazıda, yurt dışında yaşayan Türklerin sandıklara ulaşımının kolaylaştırılması, seçimlere katılımının artırılmasına ilişkin yoğun yaşanan bazı merkezlere de sandık açılması konusunda taleplerin iletildiği aktarıldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanabilecek 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasına karar verildi.

Sandık kurulacak ülkeler ve yerleşim yerleri şu şekilde:

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"Almanya'da Aachen, Bielefeld, Bremen, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Regensburg ve Kiel. Avusturya'da Innsbruck, Linz ve Graz. Belçika'da Hasselt, Danimarka'da Aarhus, Hollanda'da Eindhoven, Fransa'da Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand. İngiltere'de Leicester, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt, ABD'de Long Island ve South Jersey."

Söz konusu yerlerde, 29 Nisan 2023 Cumartesi, 30 Nisan 2023 Pazar ve 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü birer sandık, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda, 20 Mayıs 2023 Cumartesi e 21 Mayıs 2023 Pazar birer sandık kurulacak.

Oy kullanma saatleri, 09.00-18.00 olarak belirlendi.