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YSK'dan 3 adaya ret kararı

YSK, Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz’ün başvurularının kabul edildiğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK 3 adayın başvurusunu ise reddetti.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:10
YSK'dan 3 adaya ret kararı

Yüksek Seçim Kurlu (YSK)’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen adayların müracaatlarına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Adaylık için gereken evraklarını tamamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ün adaylık başvuruları kabul edilirken, Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkur’un başvuruları reddedildi.

Mükerrer sayıda yayımlanan karara göre, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya başvuran adayların sunduğu bilgi ve belgelerin incelenmesi tamamlandı.

26 Nisan’da yayımlanan seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin bilgi ve belge eksiklerinin tamamlanmasının son günü ile başvuruları kabul edilen adayların YSK tarafından ilan edileceği gün 3 Mayıs Perşembe olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı adaylığı için süresi içinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz’ün başvurularının kabulüne karar verildi.

3 ADAYA RET KARARI

1 Mayıs Salı günü başlayıp, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar süren başvuruların incelenmesinde, adaylardan Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkur’un başvuru evraklarındaki eksikleri 3 Mayıs Perşembe gününe kadar tamamlamadıkları gerekçesiyle Cumhurbaşkanı adaylıkları başvurularının reddine karar verildi.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 13:10
  1. seçim
  2. YSK
  3. cumhurbaşkanı

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