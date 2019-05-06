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YSK'da karar oturumu başladı! İşte İstanbul için 3 ihtimal

YSK'da İstanbul seçimine ilişkin karar oturumu başladı. Raporları inceleyen kurul üyeleri, sürecin sonunda nihai kararını açıklayacak. İşte YSK'nın İstanbul için alabileceği kararla ilgili 3 ihtimal...

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:06
YSK'da karar oturumu başladı! İşte İstanbul için 3 ihtimal

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından AK Parti ve MHP sonuçlara itirazlarda bulundu. İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. Saat 14.30'da toplanan kurul itirazları görüşmeye başladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına, MHP ise İstanbul'un tümü ve Maltepe seçim sonuçlarına yönelik olağanüstü itirazda bulunmuştu.

YSK, o başvuruların ardından ara kararlar verdi. İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının araştırılması istendi.

İddiaları araştıran İstanbul'daki 39 İlçe Seçim Kurulu raporlarını YSK'ya gönderdi. YSK üyeleri, o raporları inceleyecek. Bu sürecin ardından da İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

3 ihtimal

YSK'nın alabileceği kararla ilgili 3 olasılık var.

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1- Büyükşehir seçimi iptali

Seçimin iptali ve yenilenmesine karar verebilir, İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilebilir. Aynı adaylar ve aynı seçmen kütükleri ile 2 Haziran'da İBB seçimi yenilenebilir.

2- İki ilçede seçim iptali

Maltepe ve Büyükçekmece'de tam kanunsuzluk gerekçesiyle birinde ya da ikisinde birden seçim iptal edilebilir.

3- İtirazların reddi

İstanbul seçimine dönük işlemler tamamlanmış olacak. İmamoğlu belediye başkanlığı görevine devam edecek. YSK kesin sonuçları ilan edecek.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:06
  1. İstanbul
  2. YSK
  3. istanbul seçimi

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