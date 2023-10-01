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Gündem YSK yerel seçim tarihini açıkladı
Gündem

YSK yerel seçim tarihini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 01:38:00 -
YSK yerel seçim tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

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