YSK TYK AYT YDSsoru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 üniversite soruları

ÖSYM YKS TYT soru ve cevapları nasıldı? Üniversite adayları, üniversiteye girişin ilk basamağı olan YKS 2019 TYT sınavına bugün 10:15’te girecek. Adaylar yarın ise AYT ve YDS sınavlarına katılacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler girdikleri ÖSYM YKS 2019 TYT, AYT ve YDS sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte YSK soru ve cevapları ne zaman açıklanacak ÖSYM 2019 üniversite soruları son dakik haberleri.

Bir yıl boyunca hayalindeki üniversiteye girmek için gece gündüz demeden çalışan milyonlarca öğrenci için üniversite sınavı heyecanı başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün yapılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturumda adaylara 135 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Üniversiteye girmek için en az kaç puan gerekiyor?

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS 2019 kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. Engelli öğrenciler ise 100 ve üzeri puan aldıklarında özel yetenek gerektiren lisans programlarına başvuru hakkını elde edebilecek.Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan alma kıstası bulunuyor.

YKS TYT, AYT ve YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bugün gerçekleşen YKS TYT'nin yarın akşam saatlerinde yayınanması bekleniyor.

YSK sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor. Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.