YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? | Muhtarlık seçmen listesi 2019

YSK seçmen sorgulama listelerini askıya çıkardı. Mart 2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır araştırıyor. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası...

Öğrenciler nerede oy kullanacak?

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt Müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

Görme engellilerin oy kullanması nasıl olacak?

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.

Yatağa bağlı seçmenler nasıl oy kullanacak?

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin “www.ysk.gov.tr” adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.