YSK sayım durdurma kararını kaldırdı
Olağanüstü toplantının ardından YSK, İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımı durduran kararı kaldırdı.03 Nisan 2019 Çarşamba 02:04
İstanbul'da CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu birçok ilçede başlanan oy sayım işleminin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu gelişmenin ardından YSK olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıya siyasi parti temsilcileri de katıldı. Gelişmelerin ardından YSK, İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımı durduran kararı kaldırdı.
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