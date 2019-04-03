YSK sayım durdurma kararını kaldırdı Olağanüstü toplantının ardından YSK, İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımı durduran kararı kaldırdı.

İstanbul'da CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu birçok ilçede başlanan oy sayım işleminin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu gelişmenin ardından YSK olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıya siyasi parti temsilcileri de katıldı. Gelişmelerin ardından YSK, İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımı durduran kararı kaldırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.