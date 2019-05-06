YSK kararı sonrası bilindik manzara! Tencere tava hep aynı hava Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası kaybedeceği anlayan tencere tavacılar Şişli'de ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinden ve seçimin yenilenmesi kararını vermesinden sonra, karara tepki gösteren tencere tavacılar Şişli'de ortaya çıktı. 4'e karşı 7 oy ile alınan karar sonrası YSK'dan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Bu kararın arından yenileceğini anlayan tencere tavacılar İstanbul'un Şişli ilçesinde ortaya çıktı.

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