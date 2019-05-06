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YSK İstanbul seçim kararı son dakika İstanbul seçim sonuçları 2019 YSK kararı

YSK İstanbul seçim kararını ne zaman açıklayacak? YSK İstanbul seçim kararanı ne zaman verecek? Soruları yaklaşık bir aydır soruluyordu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvurduğu olağan üstü itiraz başvurusunu sonuçlandırmak için toplanıyor. Artık gözler YSK’da peki YSK İstanbul seçim kararı son dakika İstanbul seçim sonuçları 2019 YSK kararı işte detaylar…

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:09
YSK İstanbul seçim kararı son dakika İstanbul seçim sonuçları 2019 YSK kararı

YSK İstanbul seçim kararını ne zaman açıklayacak? YSK İstanbul seçim kararanı ne zaman verecek? Soruları yaklaşık bir aydır soruluyordu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvurduğu olağan üstü itiraz başvurusunu sonuçlandırmak için toplanıyor. Artık gözler YSK’da peki YSK İstanbul seçim kararı son dakika İstanbul seçim sonuçları 2019 YSK kararı işte detaylar…

İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. Kurul  itirazları görüşmeye başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)  İstanbul'daki olağanüstü itirazları görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacak. 

 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına, MHP ise İstanbul'un tümü ve Maltepe seçim sonuçlarına yönelik olağanüstü itirazda bulunmuştu. YSK, o başvuruların ardından ara kararlar verdi. İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının araştırılması istendi. 

YSK ilçe seçim kurullarından bilgi istedi

YSK, AK Parti’nin itiraz dilekçesinde öne sürdüğü 41 bin 132 kısıtlı seçmen iddiasının araştırılmasına karar vermişti. İstanbul seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerin araştırılmasını istemişti. YSK, MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda verdiği ara kararda ise sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından bilgi istemişti. İddiaları araştıran İstanbul'daki 39 İlçe Seçim Kurulu raporlarını YSK'ya gönderdi. YSK üyeleri, hafta başından itibaren o raporları inceleyecek.  Bu sürecin ardından da İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

YSK en doğru kararı verecektir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun yarın İstanbul seçimleri için vereceği karara ilişkin, "Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş olabilirler ama YSK, demokrasi, ülkenin ve şehrin geleceği, bu ülkenin uluslararası alanda demokrat bir ülke olduğunun ispatı adına yarın en doğru kararı verecek ve Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.

YSK'nin verdiği karar bağlayıcıdır

Binali Yıldırım, "YSK'nin kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirilmesi bizim işimiz değil. Seçimden hemen sonra partimiz konuyla ilgili tespitlerini, delillerini YSK'ye teslim etti. Zannediyorum onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Başından beri söylediğimiz gibi YSK'nin verdiği karar, beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır." dedi.

Bahçeli yeniden seçim dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulu’nun birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YSK’ya çağrı seçimler yenilenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'ya çağrıda bulunarak, "YSK'nın başkanı, CHP'nin kendilerine yaptığı tehdit karşısında bir yazılı açıklama yaparak, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz' demiyor. "Ortada bir şaibe var. Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli." şeklinde konuşmuştu.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri FETÖ ile bağantılı çıktı

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlendi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:09
  1. YSK İstanbul seçim kararı
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  3. İstanbul seçim sonuçları 2019 YSK kararı

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