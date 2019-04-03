YSK Başkanı'ndan açıklama YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, çoğunlukla geçersiz oyların sayılacağını söyledi. Güven'in açıklamalarından satırbaşları; ''İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor veya verilme aşamasında. Mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. Tekrar sayım işlemi devam ederken il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. Tedbir kararı ile tekrar sayım işlemi durdurulmuştur. Çoğunlukla geçersiz oylar sayılacak. Sayıma başlanmışsa bunun kesilemeyeceğine karar verildi.''



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