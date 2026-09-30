3 yıl içerisinde yatırım ve istihdam artacak: Yatırımcı rüzgar enerjisini sevdi

TÜREB'in Türkiye Rüzgar Enerjisi Sanayisi Envanter Araştırması, ülkede rüzgar enerjisine yönelik üretimin ana türbin bileşenlerinden daha özel ekipmanlara kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Araştırmaya göre, sektörün yaklaşık yüzde 70'i gelecek 3 yıl içinde yeni yatırım yapmayı planlarken, bu dönemde istihdamını artırmayı planlayanların oranı ise yaklaşık yüzde 74 oldu.

Türkiye rüzgar sektörünün yüzde 70'i gelecek 3 yıllık dönemde yeni yatırım yapmayı planlıyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgar Enerjisi Sanayisi Envanter Araştırması, rüzgar sanayisinin büyüme potansiyelini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, sektörün yaklaşık yüzde 70'i gelecek 3 yıl içinde yeni yatırım yapmayı planlarken, bu dönemde istihdamını artırmayı planlayanların oranı ise yaklaşık yüzde 74 oldu.

Bu kapsamda, kapasite artışı yatırımları öne çıkarken, Türkiye'nin farklı rüzgar türbini bileşenleri ve ekipmanlarında geniş bir üretim altyapısına sahip olduğu görüldü.

Türkiye'de rüzgar enerjisine yönelik üretim, ana türbin bileşenlerinden daha özel ekipmanlara kadar geniş bir alana yayılıyor. Kule ve kule iç aksamı en yaygın üretim alanı olarak öne çıkarken, kanat ve alt aksamları, temel komponentler, jeneratör ve güç elektroniği de önemli üretim kalemleri arasında yer alıyor.

Elektrik ve mekanik sistemlerin yanı sıra farklı özel komponentlerin de Türkiye'de üretilmesi, sektörün geniş bir tedarik ağına sahip olduğunu gösteriyor.

- Türkiye'nin, Avrupa'nın tedarik zincirleriyle güçlü ticari bağlantıları var

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sanayisi Envanter Araştırması, sektörün uluslararası pazarlardaki konumuna ilişkin de önemli veriler sundu.

Araştırmaya göre, Almanya, İspanya, Portekiz ve Fransa başlıca ihracat pazarları arasında yer alırken, Çin de Avrupa dışındaki önemli pazarlar arasında öne çıkıyor. Türkiye'nin özellikle Avrupa rüzgar enerjisi tedarik zincirleriyle güçlü ticari bağlantıları bulunuyor.

Araştırmada yer alan finansal veriler ve dış ticaret verileri de sektörün farklı ölçeklerdeki şirketlerden oluşan ve uluslararası pazarlara entegre bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 52'si rüzgar enerjisi faaliyetlerinden elde ettiği ciro bakımından 500 milyon liranın altında, yüzde 39'u 1 milyar lira ve üzerindeki ciro gruplarında bulunuyor.

İhracat tarafında ise katılımcıların yüzde 74'ü 500 milyon liranın altında ihracat geliri bildirirken, yüzde 26'lık kesim 1 milyar lira ile 5 milyar lira arasında ihracat geliri elde ediyor.

İstihdam verileri, rüzgar sanayisinin farklı iş gücü ölçeklerindeki firmaları bünyesinde barındırdığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 52'si doğrudan rüzgar enerjisine yönelik 49 kişiye kadar istihdam sağlarken, yüzde 21'i 500-999 kişilik istihdam aralığında bulunuyor.

Sektörün gelecek dönem beklentileri istihdam tarafında da büyümeye işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 74'ü 3 yılda istihdamını artırmayı hedefliyor.

Sektörün yatırım ve teknoloji kapasitesine ilişkin veriler de dikkati çekiyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 61'i geçerli Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahipken, AR-GE Merkezi'ne sahip olanların oranı yaklaşık yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, araştırmanın Türkiye rüzgar sanayisinin geldiği noktayı ve önündeki fırsatları birlikte görme imkanı sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde güçlü bir üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Erden, şunları kaydetti:

"Sanayimizin farklı alanlarda üretim yapabilmesi ve ihracat pazarlarında yer alması önemli bir birikim oluşturuyor. Araştırmada gördüğümüz yatırım ve istihdam beklentileri de sektörün önümüzdeki döneme güvenle baktığını gösteriyor. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, bu üretim gücünü daha yüksek yerli katma değer, daha fazla teknoloji ve daha güçlü bir ihracat yapısıyla geliştirmek."