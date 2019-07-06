0553 313 94 23

YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde terör örgütü YPG/PKK'a ait füze ve patlayıcılar bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta yer alan Çobanbey'in Ra'il köyündeki yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ilçesi tarafından gelen kamyonu şüphe üzerine durdu.

ÖSO'ya bağlık güvenlik güçlerinin dikkatli araması sayesinde aracın yedek mazot deposunda 15 katyuşa füzesi ile 13 patlamaya hazır mıknatıslı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

YPG/PKK'nın terör eylemlerinde kullanmak için muhalif bölgelere patlayıcı taşımakla suçlanan kamyon şöförü, sorguya alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
  1. Suriye
  2. PKK/YPG
  3. Terör örgütü
  4. mühimmat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
    1. YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar..
    2. El Kabir Çaykur Rizespor'da
    3. Afganistan'da savcılara saldırı! 1..
    4. Altıeylül’de değişim devam ediyor
    5. Hafif ticari araç 30 metrelik..
    6. Er meydanında başpehlivanlar, ikinci..
    7. Venezuelalılar, kuruluşlarının..
    8. Ülke şokta! Brezilya'da toplu mezar..
    9. Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol’da
    10. "Fenerbahçe'nin hedefi zirvenin takımı..
    11. Morata, Atletico Madrid'de
    12. Sivrihisar Hava Yarışları 2019
    13. İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı..
    14. Hacivat-Karagöz emniyet kemerinin..
    15. Tarihi Kırkpınar güreşlerinde birinci..
    16. Şehit Yaşar Yıldırım için mevlit..
    17. SMD'nin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
    18. Ekonometri Seminerinde sertifikalar..
    19. Afganistan'da savcılara saldırı: 1..
    20. Torunlarını vermeyen eski dünürünü..
    21. Konya'da otomobilin çarptığı yaya..
    22. AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı sistemi..
    23. "Devlet sporcusu" unvanı pehlivanları..
    24. Kayserispor'a genç forvet
    25. KKTC Başbakanı Tatar: “Türkiye her..
    26. Kazım Kurt’tan Bakkalcıoğlu’na hayırlı..
    27. Tepebaşı’nda tonlarca atık kazanıma..
    28. Organları 5 hastaya umut oldu
    29. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç..
    30. Bursa plajları yosunlardan..
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!