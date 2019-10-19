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YPG/PKK mutabakata uymadı!

Türkiye ile ABD'nin mutabakata varmasının ardından terör örgütü YPG/PKK, Suriye Milli Ordusu askerlerine keskin nişancılarla saldırdı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
YPG/PKK mutabakata uymadı!

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.

Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. SMO
  4. YPG
  5. PKK
  6. ABD
  7. Anlaşma

YORUM YAZ

  • hsnhsn22 dk önce
    abd yine oyalama peşinde. türkiye yine güvenmek gibi hataya düşmemiştir inşallah. içerde chp hdp dışarda abd rusya ne kadar güvenilir ki
  • mervemerve23 dk önce
    Madem anlaşmaya uymadılar neden hala gereken cevabı vermiyorsunuz? Bunun anlamı ne? 
  • SüreçSüreç36 dk önce
    Kaşınıyorlar.bizde kaşırız
  • Bu hdpkkypg li Kahpe kancıklar ancak kuvvetten anlarBu hdpkkypg li Kahpe kancıklar ancak kuvvetten anlar40 dk önce
    Dünya basınında %90 ı batı yönetir bu baskıyı kırmak için ara verildi zaten bu alçaklar ancak mermiden anlar

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