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YPG'li teröristleri korku sardı! Ölmemek için bakın ne yapıyorlar

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlatacağı operasyon öncesi paniğe kapılan teröristler, SİHA'ların görüntü almasını engellemek için kuru otları yakıp duman çıkarmaya çalıştı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:19
YPG'li teröristleri korku sardı! Ölmemek için bakın ne yapıyorlar

Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı YPG'nin varlığını yok etmek ve Türkiye'deki Suriyelilere güvenli bölge oluşturarak ülkelerine dönmeyi sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığı içinde.

Düzenlenen operasyona artık saatler var.

Öyle ki; zırhlı araçların, tankların sevkiyatı yapıldı. Komandolar ve özel kuvvetler sınırda konuşlandı.

Teröristler otları yakıyor

Türkiye kendi sınırlarında hazırlıklarını yaparken, operasyon düzenleyeceği bölge üzerinde de İHA ve SİHA'lar uçuruyor.

YPG'li teröristler ise SİHA'ların görüntü almasını engellemek için kuru otları yakıp, duman oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:19
  1. YPG
  2. siha

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  • OvalıOvalı1 dk önce
    Kaçın ulan ABD nin kıralı köpekleri . Nasıl olsa yakında gebereceksiniz.

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