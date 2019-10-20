YPG'li teröristler Tel Abyad hastanesini yakıp talan etti

Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların, PKK/YPG'li teröristler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği ve bir kısmının da kaçırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı teröristler tarafından önce talan edilen sonra da yakılarak kullanılamaz hale getirilen Tel Abyad hastanesi'nin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlık önce "Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" ifadesi ile hastanenin dışından fotoğrafları mesajına ekledi.

Bakanlığın bir sonraki mesajında ise "Terör örgütü PKK/YPG’nin yakarak zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi’nden görüntüler..." ifadesi ile hastanenin içinin yakılmış halinden 4 fotoğraf bulunuyordu.