YPG'li teröristler böyle havaya uçtu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte; Türkiye sınırındaki teröristleri temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Rasulayn temizlendi

TSK destekli Suriye Milli Ordusu, harekatın 4'üncü gününde Rasulayn kent merkezini ele geçirdi. Teröristlerden arındılar Rasulayn, harekatın ilk hedefiydi.

Teröristler havaya uçtu

Harekatın 4'üncü gününde, 415 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekat sırasında etkisiz hale getirilen bir grup teröristin görüntüsü kemeralara an be an yansıdı.