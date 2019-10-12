YPG'li teröristler böyle havaya uçtu!
Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye'de konvoy halinde ilerleyen teröristlerin havaya uçuşu bir başka terörist tarafından saniye saniye kaydedildi.12 Ekim 2019 Cumartesi 13:48
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte; Türkiye sınırındaki teröristleri temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Rasulayn temizlendi
TSK destekli Suriye Milli Ordusu, harekatın 4'üncü gününde Rasulayn kent merkezini ele geçirdi. Teröristlerden arındılar Rasulayn, harekatın ilk hedefiydi.
Teröristler havaya uçtu
Harekatın 4'üncü gününde, 415 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekat sırasında etkisiz hale getirilen bir grup teröristin görüntüsü kemeralara an be an yansıdı.
YORUM YAZ