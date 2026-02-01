Volkswagen’de yangın alarmı: 43 bin araç geri çağrıldı

Elektrikli otomobil pazarının en iddialı modellerinden biri olan Volkswagen ID.4, bu kez güvenlik riskiyle gündemde. Alman üretici, yüksek voltajlı bataryalarda tespit edilen aşırı ısınma ve olası yangın tehlikesi nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma programı başlattı. Karar kapsamında 2023, 2024 ve 2025 model yıllarına ait toplam 43 bin 881 araç yetkili servislere yönlendirilecek.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan teknik raporlara göre, batarya sistemi belirli koşullarda normalden fazla ısınabiliyor. Bu durum, araç park halindeyken dahi yangın riskine yol açabiliyor. Volkswagen, olası tehlikelerin önüne geçmek için ücretsiz yazılım güncellemesi ve kapsamlı batarya kontrolü yapılacağını duyurdu. Riskli görülen araçlarda batarya paketleri tamamen ücretsiz değiştirilecek.

Özellikle 2023 ve 2024 model yıllarına ait 670 araçta batarya hücre modüllerindeki hizalama hatalarının yangın ihtimalini artırabileceği belirtildi. Bu araç sahipleri için ek güvenlik uyarıları yapıldı.

Yetkililer, servis işlemleri tamamlanana kadar araçların kapalı alanlarda gece şarj edilmemesini, hızlı şarj istasyonlarından kaçınılmasını, şarj seviyesinin yüzde 80 ile sınırlandırılmasını ve mümkünse açık alanda park edilmesini tavsiye ediyor.

Geri çağırma kararının ağırlıklı olarak ABD pazarındaki araçları kapsadığı belirtilirken, gelişme elektrikli otomobillerde batarya güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. ID.4, Volkswagen’in elektrikli dönüşüm stratejisinin kilit modeli olarak öne çıkarken, marka güvenlik önlemleriyle kullanıcı güvenini korumayı hedefliyor.