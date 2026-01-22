  • İSTANBUL
Dünya YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti
Dünya

YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti

Suriye Ordusu, sadece YPG’nin işgalindeki toprakları almadı, örgütün yıllardır, batılıların desteğini almak için kullandığı DEAŞ kozunu da elinden aldı. ABD ve batılılardan, “Hol Kampı’ndaki DEAŞ’lılar dünya için büyük tehlike olur” tehdidiyle her defasında askeri ve siyasi destek alan YPG’nin artık DEAŞ jokeri yok. Suriye, Hol Kampı’nı ve DEAŞ’lıları kontrole alırken batılılar bile alkışladı.

TAHSİN HAN

Terör örgütü PKK/YPG, hem Suriye’de işgalinde tuttuğu toprakları hem de dünyadaki desteğini kaybetti...

Suriye Ordusu’nun son iki haftadaki operasyonları terör örgütünün bu güne kadar en büyük kozu olan DEAŞ’ı da elinden almasıyla neticelendi.

Türkiye’nin her operasyonunda ya da Suriye ordusunun harekatında tüm dünyaya DEAŞ’lı teröristlerin kendi kontrollerinde olduğunu ve onların kaçmasının tüm dünya için tehlike olacağını belirterek açık açık tehditte bulunarak askeri ve siyasi destek sağlayan örgüt, son harekatla bu kozunu da kaybetti. Suriye ordusu önceki gün Hol Kampı’nı tamamen ele geçirirken teröristler de batılıları tehdit etme aracını yitirmiş oldu.

Suriye güvenlik güçleri, DEAŞ’lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu ve terör örgütü YPG/SDG’den kontrolü aldığı Hol Kampı’ndaki güvenlik önlemlerini artırdı.

 

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’den kontrolü aldığı Hol Kampı ve çevresine çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırdı. Kamp ve çevresinde önlem amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bölgede durumun sakin olduğu görüldü.

Hol Kampı’nın ana giriş kapısına kontrol noktası kuran Suriye güvenlik güçleri, görevliler dışındaki kişilerin içeriye girmesine izin vermiyor.

Amerika Başkanı Trump’ın Fransa lideri Macron’un mesajını paylaşmasıyla batılıların artık YPG’ye destek vermediği ve Şara yönetiminden yana olduğu ortaya çıkarken Amerikan Başkanı, Şam yönetiminin DEAŞ’lıları kontrole aldığını ve bunun kedilerini sevindirdiğini belirtti. Amerika’nın yıllardır YPG/SDG’ye çok para verdiğini ve bunun ağır yük getirdiğini belirten Trump, aslında örgütü artık kullanmayacaklarını da resmen ilan etmiş oldu.

 

Hol Kampı YPG’nin kozuydu

ABD’nin 2003’te Irak’ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye’nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

YPG/SDG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra, teslim olan bazı DEAŞ’lıları ve ailelerini tutuyordu.

Terör örgütü YPG/SDG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı. Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.

SURİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke kırsalındaki Hol Kampı ve terör örgütü YPG/SDG’den alınan hapishanelerin “yasaklı güvenlik bölgesi” olduğunu ve bu bölgelerde örgütün serbest bıraktığı terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

