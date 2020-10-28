Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu olduğu iddia edilen E.İ.T. ile L.İ.T, Q.İ.T. ve A.F.J.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.