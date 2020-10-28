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Aktüel Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:22:13 -
Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, DEAŞ'ın sözde eski Musul sorumlusu olduğu iddia edilen E.İ.T. ile L.İ.T, Q.İ.T. ve A.F.J.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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