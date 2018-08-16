Yozgat'ta yolcu minibüsü devrildi: 15 kişi yaralandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.16 Ağustos 2018 Perşembe 22:21
Bayram Uca yönetimindeki 66 M 1557 plakalı yolcu minibüsü, Kayseri-Boğazlıyan karayolu Elmalı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada, yolculardan Fevzi Eliaçık, Naim Çeliktaş, Şerife Baran, Recep Fedakar, Arife Efe, Can Tokel, Asiye Çeliktaş, Kıymet Özsan, Nilgün Bal, Elvan Çetindaş, Mevlüt Ceylan, Selçuk Zağlı, Nihat Kılıç, Fevzi Doğan ve Aytekin Kaya yaralandı.
Ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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