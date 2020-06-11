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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:16:51 -
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli illerden uyuşturucu getirip satan ve kullanan şüphelilere yönelik özel harekat polisi destekli Yozgat merkezde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 3 otomatik av tüfeği, tabanca, 20 mermi, kurusıkı tabanca, 3 kasatura, 40 gram esrar, 10 gram uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu hazırlamakta kullanılan düzenek ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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