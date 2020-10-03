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Aktüel Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:53:19 -
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

YOZGAT (AA) - Yozgat kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli bir otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, E.B. (29) ve K.Ö.(22), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Yozgat Adliyesinde nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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