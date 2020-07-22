  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yozgat'ta tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:17:07 -
Yozgat'ta tarlada bulunan cesedin kimliği belirlendi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, buğday ekili tarlada bulunan erkek cesedinin kimliği belinlendi.

Alınan bilgiye göre, dün Ayrıdam köyünde buğday tarlasında bulunan cesedin, kent merkezinde yalnız yaşayan Abdullah Parlak'a (51) ait olduğu tespit edildi.

Parlak'ın, Sorgun Devlet Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavi gördüğü, 7 Temmuz'da hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Parlak'ın cenazesi, Çatak mezarlığında toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı