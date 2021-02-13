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Yaşam Yozgat'ta Suriye uyruklu kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı
Yaşam

Yozgat'ta Suriye uyruklu kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Yozgat'ta hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza yapması sonucu hamile kadın ambulansın içinde doğum yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 01:33:00 -
Yozgat'ta Suriye uyruklu kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Yozgat’ta Suriye uyruklu hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Halime kadın, kaza yapan ambulansta doğum yaptı.

Ambulansta doğum yaptı

Edinilen bilgilere göre kaza Yozgat E-88 karayolu Yozgat Adliye kavşağında meydana geldi. Yozgat’ın Yerköy ilçesinden Yozgat Şehir Hastanesine Suriye uyruklu hamile kadını taşıyan M.P. yönetimindeki 66 KP 190 plakalı ambulans, F. S. yönetimindeki 66 ABE 070 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası şoka giren Suriye uyruklu Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tutunca ambulansta görevli ebe Leyla Hızarcı tarafından hamile kadına ambulansta doğum yaptırıldı.

Anne ve bebeğin durumu iyi

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen Suriye uyruklu kadın ve dünyaya gelen erkek bebeği, olay yerine gelen ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine götürülürken otomobildeki 3 yaralı ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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