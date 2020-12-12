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Aktüel Yozgat'ta su altındaki köy kuraklığın ardından gün yüzüne çıktı
Aktüel

Yozgat'ta su altındaki köy kuraklığın ardından gün yüzüne çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:17:56 -
Yozgat'ta su altındaki köy kuraklığın ardından gün yüzüne çıktı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kuraklık nedeniyle baraj suyunun suyun çekilmesiyle, 26 yıl önce su altında kalan yerleşim yeri tekrar gün yüzüne çıktı.

Yozgat'ın Esenli köyüne sulama amaçlı yapılan ve 1994 yılında hizmete açılan Gelingüllü Baraj Havzası'nda kalan yerleşim yerleri kamulaştırılarak boşaltıldı.

Su altında kalan yerleşim yerleri ve mezarlıklar, kurak geçen yılın ardından barajdaki suyun çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.

Baraj kenarından yıllar önce yaşadıkları evleri, çalıştıkları iş yerlerini seyreden köy sakinleri, duygusal anlar yaşıyor.

Mezarlığın ortaya çıkmasıyla vatandaşlar yakınlarına ait olan mezarları da ziyaret ederek dua okuyor.

Esenli köyü muhtarı Osman Korkmaz, gazetecilere, havaların kurak geçmesinden dolayı barajda suların eksildiğini, eski yerleşim yerlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Doğup büyüdükleri yerleri gördüklerinde ister istemez hüzünlendiklerini dile getiren Korkmaz, "Ortaya çıkan bu binalar, yerleşim alanları bizim geçmişimizdi, sular altında kaldı. Sular çekilince binaların tekrar ortaya çıkması bizi duygulandırıyor." dedi.

Köy halkından Zakir Özanç (70) da havaların kurak geçmesi ve bilinçsiz sulama nedeniyle suyun azaldığını anlatarak, "Devlet Su İşleri tarım sulamasında sayaç uygulamasına başlıyor. Bundan sonra sayaç uygulaması yapılırsa sularımız korunur. Su seviyesinin düşmesiyle, eski belediye binası, okullar, cami ve bazı evler ortaya çıktı. Bu binaları görmek bizi hüzünlendiriyor. Ben belediye binasında 11 yıl çalıştım, o binayı gördüğümde oradaki yaşadığım günler aklıma geliyor, ister istemez insan hüzünleniyor." diye konuştu.

Balıkçılık yaptığını ifade eden Özanç, "Önceki yıllarda şuan ortaya çıkan belediye binasının üzerine kayıkla gelip ağ gererdik, şimdi sular binanın altında kaldı. Fazla balık da çıkmıyor, bugün 600 metre ağ çektim 2 balık çıktı." ifadelerini kullandı.

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