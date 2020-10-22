Yozgat'ta otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta otomobille taksinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkı Uyar idaresindeki 07 FK 686 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkisinde, Ahmet Güneş'in kullandığı 66 T 0013 plakalı taksi ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek (73) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.