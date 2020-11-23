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Aktüel Yozgat'ta kuyumcuya sahte altın bozdurdukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Aktüel

Yozgat'ta kuyumcuya sahte altın bozdurdukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:00:33 -
Yozgat'ta kuyumcuya sahte altın bozdurdukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kuyumcuya sahte altın bozdurdukları öne sürülen biri kadın 3 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

Hanbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Semih Babayiğit'in kuyumcu dükkanına gelen 3 kişi, 12 bin liralık altın bozdurdu.

Babayiğit, müşteriler iş yerinden ayrıldıktan sonra altınların sahte olduğunu anlayıp polise bilgi verdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirledikleri S.K, K.E. ve Y.İ'yi, Ankara'da bir otelde sahte altın ve parayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babayiğit, AA muhabirine, müşterilerden aldığı bileziği tarttığını belirterek, "Ayar suyuna tuttum, ayarını net olarak verdi. Müşteriler gittikten sonra baktığımda altın olmadığına kanaat ettim. Dışarı çıkıp baktım ama müşterileri bulamadım. Polis, araştırma sonucunda şüphelileri yakaladı. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum. Bir ay içinde paramı alacağım. Meslektaşlarıma önerim, altını mutlaka iyice incelesinler." diye konuştu.

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