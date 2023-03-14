  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti, AFAD'a 20 bin lira bağış şartı koymuştu! Milletvekili adayı 1 milyon TL bağışladı

Deprem bölgesinin şiddetli yağmurla imtihanı! Adıyaman Valiliği'nden dezenformasyona yalanlama

Dost ülkeden "Eurofighter Typhoon" hamlesi: İmzalar atıldı

Naci Görür'den önemli uyarı: Yapı stoğu kadar...

Dikkat çeken açıklama: Türkiye güçlü oldukça biz de gücümüze güç katarız

Cumhurbaşkanı adayı sayısı 5'e çıktı!

Suudi Arabistan'da "Yok artık" dedirten manzara! Sonunda bu kepazeliği de yaptılar

Türkiye'den 'Tahıl Anlaşması' görüşmesi

AB o ülkelere askeri sevkiyat yardımlar için kullanılan fonu artırıyor! Konu hakkında flaş karar çıktı!

Suudi Arabistan planlıyor! 37 milyar dolarlık uçak siparişi: Tarihteki en büyük işlemini böyle duyurdu!
Aktüel Yozgat'ta korkunç kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Aktüel

Yozgat'ta korkunç kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yozgat'ta taksi, otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 22:55:00 -
Yozgat'ta korkunç kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yozgat'tan Kayseri istikametine seyreden M.G. idaresindeki 40 T 5075 plakalı taksi, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, N.K'nin kullandığı 06 BMP 501 plakalı otomobille çarpıştı.

Karşı şeride geçen otomobil, U.E. yönetimindeki 66 AE 212 plakalı minibüse çarptı.

Kazada, sürücülerden N.K. ile aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23