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Aktüel Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:36:53 -
Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülelmahacılı köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisinde, köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alınması üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, idari yaptırım uygunlamak üzere tutanak tanzim edildikten sonra serbest bırakılırken, 2 Kangal cinsi köpek hayvan barınağına götürülmesi için Yozgat Belediye ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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