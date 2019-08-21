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Yozgat’ta jeotermal serada yılın 12 ayı domates üretiyorlar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak topraksız tarım uygulaması ile yılın 12 ayı hormonsuz organik salkım domatesi üretiliyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
Yozgat’ta jeotermal serada yılın 12 ayı domates üretiyorlar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak topraksız tarım uygulaması ile yılın 12 ayı hormonsuz organik salkım domatesi üretiliyor.


Sorgun’da 2009 yılında kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan serada, topraksız tarım uygulamasında bambus arılarının döllemesi ve tozlamasıyla hormonsuz inorganik salkım domatesi üretiliyor. 25 bin metrekare alana sahip tesiste yıllık 800 ila bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Yozgat’ta jeotermal suyla ısıtılan serada yılın 12 ayı domates üretimi gerçekleştiriliyor. Yetiştirilen bu inorganik domatesler Ankara, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlere gönderilerek satışa sunuluyor.


Seralarda yaz aylarında 20’nin üzerinde kişiye iş istihdamı da sağlanıyor. Seralarda çalışan işçilerden Yalçın Tuzlacık yaptığı açıklamada, “10 yıldır jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanarak organik domates üretiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz, memnunuz, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz” açıklamalarında bulundu.


İşletme sahibi Oktay Künbetli ise yaklaşık 10 yıldır, 25 bin metrekare üzerinde topraksız tarım yöntemiyle jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanarak salkım domates ürettiklerini söyledi. Künbetli yaptığı açıklamada, “Biz bu tesise 2009 yılında başladık. Şu anda 25 bin metrekare üzerinde topraksız tarım yöntemiyle salkım domates üretimi yapıyoruz. Topraksız tarım sistemi dediğimiz yatak sistemiyle üretim yaparak salkım domates üretiyoruz. Bu sistemde domatesin ihtiyacı olan bütün mineralleri dışarıdan kontrollü bir şekilde vererek besleme yapıyoruz. Arılarımız var, tozlamayı ve döllemeyi bambus arılarıyla yapıyoruz. O şekilde inorganik domates üretimi yapıyoruz. Yılda 25 bin metrekarede 800 ila bin ton civarı üretim yapıyoruz onu da genelde yurt içi pazarında Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere göndererek değerlendiriyoruz. Piyasada bulabileceğiniz en sağlıklı en leziz domatesleri üretiyoruz diyebiliriz. Taleplere yetişemiyoruz, pazar sıkıntısı yok. Yaz aylarında 20 kişinin üzerinde istihdam sağlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:19
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