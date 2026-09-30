Yozgat'ta emekli öğretmen 14 dönümlük bozkırı 15 yılda yeşil vahaya çevirdi

Yozgat'ta 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, eşiyle birlikte 15 yıl önce çalışmaya başladıkları Kuşçu ve Saray köyleri arasındaki 14 dönümlük bozkır araziyi, meyve ağaçları ve üzüm bağlarının bulunduğu yeşil bir vahaya dönüştürdü. Çalışmayı çocuklarına ve torunlarına hatıra bırakmak amacıyla başlatan Karakoç, günün büyük bölümünü bahçesinde geçiriyor.

Karakoç, bahçe kurmanın çocukluğundan beri hem kendisinin hem de eşinin içinde bir ukde olduğunu söyledi. "Buraları çocuklara bizden bir hatıra kalsın diye 15 yıl önce başladık. Bugünlere geldik" diyen Karakoç, araziyi hayattayken çocuklarına paylaştırdığını, herkesin meyve ve üzüm sayısının aynı olduğunu anlattı.

Alanda 300 meyve ağacı ile yaklaşık 4 dönüm üzüm bağı bulunuyor. Üzüm, yörenin "Ahmet Ağa" adı verilen ince kabuklu, sofralık cinsinden. Karakoç, ürünlerin büyük bölümünü kendilerinin tükettiğini, hazirandan itibaren yaz günlerinin meyve ve üzüm yiyerek geçtiğini ifade etti. İhtiyaçlar için haftada bir Yozgat'a gittiklerini, diğer zamanlarını arazide geçirdiklerini söyledi.

"Onlar yesin faydalansın diye yaptım"

Bahçede keklikler, bıldırcınlar ve kuşlar var. Karakoç, ağaçları dikmesinin asıl amaçlarından birinin de serçelerin ve yabani kuşların bunlardan faydalanması olduğunu söyledi. "Hepsi benim arkadaşım, dostum. Onlarla konuşuyoruz" diyen Karakoç, hayvanlarla geçen vaktin akşamın nasıl olduğunu bilemeyecek kadar dolu olduğunu, doğayla iç içe yaşamanın kendisini mutlu ettiğini aktardı.

Çocuklarının evlerini kendi elleriyle yaptı

Karakoç, çocuklarına arazideki hisselerinde ev yapmaları için alan ayırdı, evlerin inşasını da kendisi üstlendi. "Sadece onlar malzemelerini aldılar. Gerisini ben tamamladım. Hiç olmazsa dedik torunlarımıza bir şeylerimiz kalsın istedik" dedi. Çocukların evlerinin kışlık ihtiyaçlarının tamamını da kendilerinin yaptığını söyledi.

İçme suyunu arazideki 2 sondajdan temin ediyorlar. Karakoç'a göre burası Yozgat'tan aşağı yukarı 5 derece daha sıcak, iklimi de iyi.

Madımak ve yabani mantar da sofrada

Bahçe ürünlerinin yanında, bölgede kendiliğinden yetişen madımak ile "evlek mantarı" dedikleri yabani mantar da sofraya geliyor. Karakoç, eşinin evin altındaki madımakları toplayıp pişirdiğini, karşı arazideki mantarları ise 1 ay boyunca sürekli yediklerini anlattı: "Severek yapıyoruz. İsteyerek yapıyoruz. Hiç de gücüme gitmiyor."

Karakoç, arazideki çalışmalarda ticari kazanç hedeflemediğini vurguladı. "Ben ticari amaçla yapmadım burasını. Sadece çocukların piknik amaçlı gelsin kullansınlar sevsinler diye yaptım" diyen emekli öğretmen, selam veren eş, dost ve tanıdıklara ellerinden geldiği kadar ikram etme çabasında olduklarını, karşılığında bir beklentileri bulunmadığını dile getirdi. Hayatından ve yaşantısından memnun olduğunu söyledi.

Karakoç, ilerleyen yaşına karşın bahçedeki mesaisini sürdürüyor: "76 yaşındayım. Ama sabahtan akşama kadar da çalışıyorum. Hiç de gocunmuyorum. Hiç de rahatsız değilim."