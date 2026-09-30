A Milliler Cuma günü 3. maçına çıkacak! Belçika - Türkiye maçına Norveçli hakem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda Belçika ile karşılaşacağı UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup 3’üncü maçının hakem kadrosu belli oldu. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak olan müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.
A Milli Futbol Takımımızın cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacağı mücadelede Norveçli hakem Rohit Saggi, düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak maçta Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen, üstlenecek.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Norveçli Marius Hansen Grotta, görev yapacak.