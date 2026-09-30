Fiyatı 100 TL'ye düştü! Sevinçten çiğ çiğ yedi!
Sezonun açılmasıyla tezgahlarda yerini alan Palamutun bolluğu fiyatlara yansıdı. Bir balıkçı çalışanı ise düşen fiyatı çiğ çiğ balık yiyerek kutladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sezonun açılmasıyla tezgahlarda yerini alan Palamutun bolluğu fiyatlara yansıdı. Bir balıkçı çalışanı ise düşen fiyatı çiğ çiğ balık yiyerek kutladı.
Kilis’te 16 yıllık balıkçı esnafı Serkan Aygün, palamudun tanesini 100 TL’ye sabitleyerek müşterilerin ilgisini çekti. İndirimin neşesine kapılan bir balıkçı çalışanı ise hızını alamayıp palamudu tezgahta çiğ çiğ yedi.
OLLUK SONRASI FİYATI DÜŞTÜ Kilis'te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut balığı bolluğu yaşandığını belirterek vatandaşların daha fazla balık tüketmesi amacıyla kampanya başlattı. Aygün, palamudun tanesini 100 liradan satışa sundu. Kampanyayla Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Aygün, palamudun faydalı olduğunu ifade ederek vatandaşlara balık tüketmelerini tavsiye etti.
BALIĞI ÇİĞ ÇİĞİ YEDİ Balıkçıda çalışan Yusuf ustanın palamut balığını çiğ çiğ yediğini anlatan Aygün, "Kendisini iyi hissettiğini ifade ediyor. Zaten çiğ balıklar var, sushi falan. Yusuf ustamız da çiğ çiğ her türlü balığı yiyor" diye konuştu.
Öte yandan vatandaşlar, balığın çok faydalı olduğunu belirterek fiyatın uygun olması nedeniyle daha fazla balık aldıklarını ifade etti.
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