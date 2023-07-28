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Yerel Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Yerel

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 21:43:00 -
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu A.K, M.A, S.H, A.H. ve A.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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