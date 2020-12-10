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Aktüel Yozgat'ta buzlanma nedeniyle 2 otomobil devrildi
Aktüel

Yozgat'ta buzlanma nedeniyle 2 otomobil devrildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:36:38 -
Yozgat'ta buzlanma nedeniyle 2 otomobil devrildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İsmail Özel yönetimindeki 06 FH 8126 plakalı otomobil Yozgat- Ankara kara yolu Başıbüyüklü köyü mevkisinde, buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kazadan yaklaşık 10 dakika sonra aynı yerde Ahmet Turan Ünal'ın kullandığı 06 BDP 966 plakalı otomobil de devrildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipler buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı.

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