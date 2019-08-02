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Yozgat’ta 75 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 20.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:08
Yozgat’ta 75 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 20. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında 75 çocuk sünnet ettirildi.


Yozgat’ta bu yıl 20.si gerçekleştirilen Sürmeli Festivali kapsamında il de bulunan 75 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet olan çocuklar için Büyük Cami Çapanoğlu Camiinde Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu. Mevlidin ardından vatandaşlara Cumhuriyet Meydanında pilav ikramında bulunuldu. Festival kapsamında sünnet çocuklarına Yozgat AK Parti Milletvekili Yusuf Başer ve Yozgat Belediye Başkanı tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Sürmeli Festivalinin bu yıl 20.sini düzenlediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Öncelikle bu festivalin hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Festival kapsamında 75 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Her türlü ihtiyaçlarını karşıladık, bugünde burada hediyelerini verdik. Rabbim onların ailelerine sünnet düğünlerini gösterdi inşallah büyük düğünlerini de gösterir. Sürmeli Festivali kapsamında sünnet mevlidi yaptık ve arkasından da sünnet pilavımızı vatandaşlarımıza ikram ettik. Festival programımız 3 gün boyunca devam edecek. Özellikle akşamları hem mahalli hem de ulusal sanatçılarımızla Yozgat halkımızın huzurunda olacağız. Güzel bir festival geçireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:08
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